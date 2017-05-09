炒菜油是劣質油嗎？食品專家教你判斷
前幾年爆發的黑心油事件，令人聞「油」色變，不過如何判斷盤中食物，究竟是用新鮮油品製作的，抑或是用回收榨過的餿水油？中國農業大學營養與食品安全系范志紅副教授在《搜狐》刊文指出，專家目前無法準確地辨別地溝油和新鮮油差異，但民眾可從以下幾項「異常」，判斷製作食物的油是否已不新鮮，或加熱太久、早不適人類食用。
范志紅列出四點「不新鮮油脂的辨別方法」，一為「菜的顏色」，油脂經長時間加熱，會變黏、發生折射性的變化，若菜表面異常明亮，就代表炒菜的油已不新鮮；二為「菜的口感」，反覆加熱的劣質油，嘗起來口感黏膩，連放進熱水裡都很難去掉。
三為「菜的味道」，新鮮的油品不帶特殊氣味，若一道素菜中，聞起來卻有葷味、明顯油耗味，代表油品已多次加熱，不再新鮮；四是「冷卻後的變化」，基本上，新鮮油品在室溫下，仍會維持液狀，若在室溫下，油脂卻呈凝固、半凝固狀，代表反式脂肪含量高，極有可能是經多次使用的老油。
如何盡量避免嘗到「劣質油」，保衛自身健康？范志紅建議，要對食材的「原味」有充分認知，認真品嘗過不添加過多香料、調味品的食物原味，才能避免被劣質的原料所誤導，在食用當下立刻查覺異狀。
(中時電子報)
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