慶祝母親節 福安市場邀媽媽當帆布包代言人

台中市府今天在福安市場舉辦「尋找市場維納斯」活動，學生邀請逛市場的媽媽們，擔任亞衣公司帆布包的生邀請品牌代言人。（盧金足攝）

台中市政府經發局輔導福安公有零售市場，與逢甲大學行銷系、亞衣宜家貿易合作，推出母親節系列活動，今天（9日）在福安市場舉辦「尋找市場維納斯」活動，由學生邀常逛市場的媽媽們，擔任亞衣公司帆布包的生邀請品牌代言人，給媽媽一個不一樣的母親節。

逢甲大學行銷系學生，今天在福安市場隨機邀請逛市場的媽媽們代言亞衣公司的帆布包，在活動背板前走秀加拍照，並贈送辛苦的媽媽一份母親節禮物。

市府經發局表示，福安市場鄰近台中世貿及工業區，自民國88年開幕以來，是附近許多上班族及民眾採買的好地方，還設置親子休憩區，讓民眾可以安心攜帶幼童逛市場。

此外，為推廣「食物不浪費」及「惜食社區化」理念，福安市場自104年6月9日開始，每週二、五，攤商都會捐出販賣剩餘且新鮮的食材，再由何明社區發展協會派員前來收取並烹煮，提供社區老人及何厝國小學童課後照護食用，估計每月約可服務800人次。

經發局指出，除了今天的活動，5月16日、23日在福安市場都有安排母親節驚喜活動，歡迎逛街的媽媽們共襄盛舉。

(中時)