苗栗建臺培育5準醫師　國立苗中升學較去年進步

國立苗中申請入學有230人上榜，人數和比率都較去年進步。（苗中提供）

建臺主任黃秀琴（左起）與錄取屏科大獸醫系的盧永婕和國防醫學院醫學系的蕭佑詮合影。（建臺提供）

大學個人申請9日放榜，建臺中學共128人上榜，錄取率80％，包括蕭佑詮、盧永婕分別錄取國防醫學院醫學系及屏科大獸醫系，共有21人取錄國立大學，若連同繁星3人在內，這屆可望培育5個準醫生，再創最佳成績，3年前成立的頂尖大學班，也發揮潛能。

建臺中學在繁星計畫管道，已有林延瑋、鍾承叡和劉愷翎3人，依序錄取國立陽明大學、臺北醫學大學及中國醫學大學醫學系，加上新出爐的蕭佑詮和盧永婕，已培養出5個準醫生。

此外，申請入學還有謝宜均與新住民之子連啟賢，雙雙錄取國立交通大學電子工程系，物奧選手鍾惟哲錄取交大電子物理系，張學永錄取政治大學統計系。

校長蔡文堂表示，學校致力培養優秀學生，3年前成立「頂尖大學班」，今年首屆畢業生，全班學測平均成績高達64級分，超越全國頂標62，名實相符。學生的努力和家長支持外，更要歸功於縣府多年來大力推動「鮭魚回流」及「菁英計畫」兩大政策。

國立苗栗高中230人上榜，錄取率64.43％，國立大學24人，錄取人數、比率均有成長。其中美術班謝汸妤錄取清大藝術與設計學系設計組，會考5B的吳佳熙錄取中正大學社會福利學系，葉均樂錄取中興大學機械工程學系，廖苡均錄取臺北市立大學休閒運動管理學系運動舞蹈。

(中時)