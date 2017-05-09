北投捷運站砍警察 詹嫌嗆：關在裡面是要怎麼賠錢
詹姓男子去年3月29日持牛排刀砍殺捷運警察，一審依殺人未遂罪判決有期徒刑8年6月，被害員警黃豐富身中多刀，目前還無法一夜好眠，休養期間無法上班，對詹男提出民事損害賠償總計109萬多元，今天早上士林地院開庭審理，詹姓嫌犯大言不慚地說：「黃豐富要我去關，要我賠錢，竟然還要利息！」、「我戶頭就是沒錢，關在裡面要怎麼還！」
法官問，你關在看守所無力還錢，你關出來就可以賠錢給黃豐富，詹竟然回嗆法官：「那不然是要賠給你嗎？」
詹在士林地院刑事庭開庭審理期間，有向法院聲請「修復式司法」，表明願意與被害人道歉、和解，但始終沒有提出具體金額。
黃提出醫療費用證明3萬多、工作損失6萬多元、精神撫慰金100萬，但其中工作損失是指超勤加班費，受傷後無法加班，法官希望他能提出收據，但因沒有證明文件，法院恐無法認定損失，黃直接說「那沒有關係，不用了！」
黃表示，他手臂、背部受傷，睡覺壓迫時都還會疼痛，半夜都要醒來好幾次，至今無法一覺到天亮，對於詹說「要利息我沒辦法接受」、「你們太欺負人」、「乾脆你連自己也判好了」，黃表示完全無法接受，法官諭知5月26日下午5點宣判。
(中時)
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