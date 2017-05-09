美F-35A戰機下月首秀巴黎航展 洛馬樂透

一架F-35A戰機4月25日正飛赴愛沙尼亞，準備參與歐洲的首度飛行訓練部署任務。（圖/美國空軍）

美國F-35A戰機2015年7月13日從英格蘭飛返亞利桑納州路克空軍基地（Luke AFB）的畫面。（圖/美國空軍）

儘管先前報導曾傳出，美國F-35聯合攻擊戰機並未受邀參加6月的巴黎航空展（Paris Air Show），但美國官員宣布，這款5代新戰機將首秀航展，進一步展現革命性的性能。

美國空軍發言人（Mark Graff）葛拉夫（Mark Graff）周一向美國「軍事網」（Military.com）證實，美國空軍上周五已做出這項決定。

美國決定參展，對全球第一大國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）來說，是個天大的好消息。洛馬希望能向比利時、芬蘭，瑞士與西班牙等國銷售這款新戰機。而在航展上秀新戰機，正是最好的推銷方式。

航太工業協會（The Aerospace Industries Association）聞訊，也對美國空軍的決定拍手叫好。他們指出，國際航展提供了美國航太與國防業展現卓越製造力的重要機會。

儘管先前美國國防部官員告訴「軍事網」，未獲巴黎航展主辦單位邀請「並不意外」，但後來主辦單位向《防務新聞》（Defense News）透露，法國已正式邀請F-35戰機進行飛行展示。

一架美國空軍F-35A戰機2016年2月25日在猶他州測試與訓練場（Utah Test and Training Range）投放GBU-12雷射導引炸彈。（圖/美國空軍）

美國空軍4月起已派出8架F-35A戰機，首度在歐洲進行大規模海外訓練與演習。據「國會山莊報」（The Hill）網報導，美國空軍發言人說，他們尚未決定，究竟要讓F-35A留在歐洲，一直等到航展舉行，還是先返回美國。

《防務新聞》（Defense News）指出，美國空軍在最後一刻改變心意，或許是由於看到F-35A在歐洲的表現所致。

幾星期前，美國空軍官員還說，今年沒打算在巴黎航展上秀F-35A戰機。回顧2016年范堡羅國際航展，美國在首秀海軍陸戰隊版的F-35B前，就準備了大約半年。

巴黎航展與英國范堡羅國際航空展（Farnborough International Airshow）是歐洲規模最大的兩個航展，都是兩年舉辦一次。而巴黎航展是在單數年的初夏舉行，范堡羅航展則是在每個偶數年的7月中舉行。

(中時電子報)