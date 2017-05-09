廣警搗毀假菸工廠 日產2百萬支

最近廣州增城警方，會同廣州煙草專賣局增城稽查大隊，查獲製造假菸集團,現場逮捕涉案嫌犯7名、搗毀2個犯罪據點、繳獲菸支成品235萬支。此外，警方也查獲捲菸紙1420公斤、濾嘴棒115.8萬支、菸絲2249公斤、水松紙42盤等製假原材料一批,以及捲菸機、接嘴機等製假工具一批，涉案金額約180萬元（人民幣，下同）。

4月中旬，增城警方接到煙草專賣局的民眾舉報，增城區派潭鎮派潭村有疑似製造假菸據點。警方調查發現，派潭村肖屋山林中發現有幾間房屋，無論白天黑夜，皆門窗都是緊閉，甚至附近有專人「把風」 。

新東村抓捕告捷後，埋伏在派潭村犯罪據點的警員也立即行動，並當場逮捕4名嫌疑人，繳獲各類假冒註冊商標菸支成品20萬支，以及菸絲2249公斤、濾嘴棒34.8萬支、捲菸紙400公斤、水松紙42盤等製假原材料。

涉案的7名嫌犯表示，4月開始每日生產高達200多萬支假煙，並利用物流銷往全國各地。調查後發現，該犯罪集團涉案金額近180萬元。目前有4名嫌犯被警方依法刑事拘留，另外3名則處以行政拘留處罰，該案仍在進一步偵辦中。

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(旺報)