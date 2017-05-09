民眾最不滿大巨蛋 柯P：難道我要當遠雄啦啦隊？

台北市長柯文哲9日接受電台訪問。（鄭任南攝）

最新媒體民調顯示，台北市長柯文哲滿意度穩定回升至四成三，不過柯今中午接受廣播節目專訪時坦言，內部民調調查民眾對他最不滿的就是大巨蛋案。但他該怎麼做就怎麼做，至於遠雄稱申請審查沒過是北市府阻撓，柯反諷「難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？」

談到遠雄，柯文哲表示，遠雄因不按圖施工被停工，至於傳出的復工可能？柯說，遠雄在內政部台灣建築中心申請防火避難性能審查，到現在內政部都沒有蓋章，雖然遠雄辯稱沒有不按圖施工，「那你(遠雄)在台建中心申請那個是甚麼東西？」強調不按圖施工事實。

柯文哲嗆說，我又不是郝龍斌、馬英九，沒有欠你（遠雄），該怎麼做就怎麼做，至於遠雄稱申請審查沒過是北市府阻撓，柯更反諷「難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？」

柯文哲表示，台建中心幾乎都是馬政府時代的委員，最近才換，但遠雄一直審查不過，難道要怪他嗎？他指出，遠雄在台建中心審不過的原因，是因為遠雄用6萬人的環評去申請14萬人的防火避難性能審查。

柯文哲說，自己也問趙藤雄「我有刁難郭台銘、蔡明忠嗎？」沒有人做生意這麼高調，別人是和氣生財、民不與官鬥，哪有像遠雄還要告市長、局長、又刊報紙廣告，不然台北市長換你(趙藤雄)來做。

(中時)