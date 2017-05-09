世大運開閉幕表演遇下雨？ 柯P：執行長都吃素了
2017台北世大運將在8月登場，台北市政府正如火如荼地準備。台北市長柯文哲今接受《POP Radio》專訪，主持人關心世大運準備得如何？儘管柯文哲認為，該做的都做了，但外界仍擔憂若下雨怎麼辦？柯文哲說，謀事在人、成事在天，笑說「秘書長過年後就開始吃素了」
柯文哲表示，他派出秘書長（蘇麗瓊）當世大運執行長，秘書長就是所有文官的頭，我用事務官的頭當執行長，就是用台北市公務員的力量去處理。他強調，「我對世大運的想像是平平安安度過。」
柯文哲說，場館一定，自己最擔心的防恐問題，也都拜託ＡＩＴ請美國防恐系統來協助，「該做的都做了」，有自信不會辦得比光州世大運差。最後是要放鬆心情，希望利用這個機會讓台灣被看到，吸引觀光客。
至於外界擔心若下雨該怎麼處理？柯文哲強調，開閉幕表演還是有雨備。過去29屆世大運都是露天表演場地，但後來發現都是在比較不會下雨的國家。那遇到台灣最多颱風的季節該怎麼辦？柯文哲笑說，執行長從今年開始吃素祈福，而自己則是攤太多，不然也想吃素，一個月前可以考慮。
(中時)
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