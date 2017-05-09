孫燕姿結婚六周年 罕見秀恩愛

孫燕姿升格人母後，近年較少推出新作品。（圖／中時資料照）

孫燕姿曬婚照慶結婚六周年。（圖／取自孫燕姿微博）

歌手孫燕姿2011年嫁給荷蘭籍老公納迪姆，隔年產下愛子「納小子」後，便把重心都放在家庭居多，雖較少露面，她偶爾仍會在網上更新動態和大家分享，今（9日）她難得秀恩愛，貼出六年前的結婚照，幸福指數破表。

孫燕姿2011年5月8日在新加坡舉行婚禮，今她在微博曬出當時結婚的美照，發文稱「六年後的第一天。爭吵相愛，平凡又不平凡的日子持續已待。」畫面中，她身穿白紗和老公緊緊牽手，小倆口在親友的陪伴下完成終身大事，洋溢滿滿的幸福氛圍。粉絲見一向低調的孫燕姿公然放閃，也紛紛留言祝福，希望女神幸福一輩子。

(中時電子報)