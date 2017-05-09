佛光山短期出家 心靈沈澱再出發

「佛光山短期出家修道會」讓你的心靈沈澱再出發。（佛光山提供）

「佛光山短期出家修道會」讓你的心靈沈澱再出發。（佛光山提供）

「佛光山短期出家修道會」讓你的心靈沈澱再出發。（佛光山提供）

在紅塵紛紛擾擾，每天在上班、下班，家庭、工作中，忙的不可開交；「佛光山短期出家修道會」讓你的心靈沈澱再出發，在深山叢林、暮鼓晨鐘中，與佛相遇，和自己心靈對話。

1988年，佛光山因應在家居士嚮往僧團的清淨修道生活，以期增德進業，首度舉辦「短期出家修道會」，開創中國佛教史上新頁，至今近30年。

當時間流逝，青春不在，終日紛紛擾擾，夜闌人靜，萬籟俱寂，就會有空虛感和孤單感，不知人生所為何來？有別於一般身心靈的活動，短期出家修道會每期7天，7天，從新出發；7天，沉澱、思考、再出發，提供給大家一個簡單、慢活，遇見自己的生活方式。

由於反應熱烈，現在每年寒暑假都舉辦，引領無數佛子生起正信，深入佛法大海，成為在家信眾體驗淡泊生活、提昇信仰的方便法門；雖然只是短期，然而經過僧團生活的薰陶，返家後，皆能恪遵五戒，過著正當的生活，這對於社會的安定有潛移默化的價值。

即日起受理報名，歡迎具有正信正見，對僧團生活誠意學習，身心健全者，18歲至65歲皆可報名；報名方式請上網至佛光山全球資訊網線上報名，或者下載表格，填寫後e-mail至佛光山叢林學院信箱。

(中時)