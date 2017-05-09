柯文哲競選拚連任 坦言盼綠營禮讓
根據媒體最新民調顯示，若明天台北市長選舉，新北市長朱立倫險勝台北市長柯文哲1%，而台北市長可能競爭人選包括台南市長賴清德。柯文哲今中午接受廣播專訪，被問及是否把朱立倫當對手？他還是一句「把每天該做的事做好」，但也坦言當然希望綠營能禮讓。
柯文哲說，每次被問及民調與選舉，就像家屬會一直追問醫生，但問題是煩惱也沒有幫助。媒體一下傅崐萁，一下問張善政，但這些有幫助嗎？主持人換個角度追問柯，去年表態要拚連任，是否希望民進黨繼續禮讓？他表示，當然希望綠營能禮讓，「民進黨是最重要的盟友」，不過，包括民進黨、社民黨、時代力量、國民黨本土派，能撿的票盡量撿。
至於可能的競爭對手賴清德與朱立倫的比較？柯表示，選舉還是有地域性，朱立倫在新北，離台北比較近；賴神(賴清德)不管再怎麼厲害，還是在台南，因為距離比較遠，所以人脈問題還是有差。
(中時)
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