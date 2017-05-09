衛生紙丟馬桶 台北超過半數民眾不習慣
許多民眾如廁習慣把衛生紙丟在垃圾桶，卻容易孳生細菌，環保署今年3月宣導「衛生紙丟馬桶」，鼓勵民眾改變如廁文化。北市環保局今在議會報告指出，曾做過相關調查，發現4成5民眾習慣把衛生紙丟馬桶，之後會加強宣導。
環保局劉銘龍說，目前還有超過半數民眾不習慣把衛生紙丟馬桶，須持續宣導，去了解是因為習慣，還是水管結構有問題。
議員陳孋輝指出，多年前她曾詢問衛工專家，對方說衛生紙丟馬桶分解有問題，會影響汙水下水道，所以在台灣很難推動。她近年蒐集7、8個國家的公廁衛生紙，發現台灣衛生紙最厚，不像日本薄薄的，建議提出配套措施，跟紙廠討論讓紙更薄一點，或是推動免治馬桶，既乾淨又能讓垃圾減量。
劉銘龍表示，一般衛生紙用短纖才易溶於水，不過到下水道部分會變淤泥，據統計，衛生紙丟馬桶化糞池會增加1成3的汙泥量，因此有針對一般公寓宣導，每年要清一次化糞池。至於，衛生紙太厚是否影響衛工管，他認為問題不大，環保署應有作過研究，會回去評估一下資料。
環保局資循科長崔浩志說，針對衛生紙丟馬桶政策，北市已在公園、醫院、交通場站等公眾場所宣導，也呼籲一般住家，若水管不會阻塞，可把衛生紙丟馬桶。
(中時)
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