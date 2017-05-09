小龍女凍齡22年 李若彤合影90後女星噴仙氣
43歲的李若彤靠著電視劇《神鵰俠侶》走紅，清麗脫俗古典形象，至今仍被封為「最美小龍女」，近日她到橫店拍戲，粉絲在外苦等她，她展親民風範，要求簽名有求必應，凍齡美貌不輸當年。
雖然距扮演小龍女已22年，李若彤仍仙氣十足，逆齡生長美貌令人驚艷，近日她遇到粉絲要求簽名，來者不拒相當親民，而那完全沒變的容貌，也在網路引起熱議。
在新版《射鵰英雄傳》飾演黃蓉的李一桐，8日也在微博曬出和李若彤的合影，開心寫下：「當蓉兒碰到小龍女...你們說她們該怎麼相互稱呼呢？」只見兩人搞怪賣萌，李若彤和小17歲李一桐在一起完全無違和，宛如姐妹一般，網友驚呼：「這畫面太美了」。
(中時電子報)
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