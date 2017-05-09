法選舉走歪 推特引爆馬克宏VS杜魯道性感大戰
法國總統大選在7日落幕，「前進！」黨馬克宏(Emmanuel Macron)候選人以接近66%的得票率獲勝，然而不知道是否因為選前民調似乎大局已定，不少網友在推特上對於討論大選本身興致缺缺，反而是在馬克宏當選之後，熱議起究竟人氣很高的加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)，和即將入主艾麗榭宮成為法國總統的馬克宏，誰能拿在七大工業國組織（Group of Seven）會會面時，拿下最性感的國家領袖稱號，讓大選話題意外走歪。
杜魯道和馬克宏兩位男神級的國家領袖，因為溫文儒雅的氣質、親切和善的笑容，以及俊俏帥氣的面貌吸引了許多粉絲，2015年杜魯道上任總理的話題十足，除了風度翩翩的氣質外，還會打拳擊、做瑜珈帶給粉絲驚喜。而如今同樣氣質的年輕政治家馬可宏，也以愛妻、顧家形象站上國際政壇，不少人網友都十分期待今年G7會兩人的相遇，甚至開始票選究竟誰能拿下性感王的寶座。
其他會參與G7會的國家領袖包括日本首相安倍晉三、義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）、美國總統川普（Donald Trump）、英國首相梅伊（Theresa May）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）。原本的G8在俄國於2014年被凍結會籍之後，改回為僅七國參與這場會議。
面對兩位男神國家領袖的出現，網友還搞笑總結出「自由左派確實擁有最性感的政治人物」，或是主觀的認為，「杜魯道已在最性感的G7領袖比賽中向馬克宏認輸」，甚至還有網友表示「很需要杜魯道和馬克宏用法文交談的影片，讓我們所有的幻想成真」，也有人笑稱：「男性政治人物的性物化什麼時候才會結束？」，也有人說或是「我以為這是一場總統選舉，沒想到這變成選美大賽」。
(中時電子報)
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