陳冠宇力壓龍頭樂天 燃燒120球摘首勝

陳冠宇先發戰樂天，繳6局無失分好投奪首勝。(中央社資料照)

效力羅德的左投陳冠宇9日本季首先發，對決暫居洋聯龍頭的樂天，燃燒120球投6局威風八面，僅被打3支安打、無失分，最快球速飆到143公里，打線也以火力相挺，連同洋炮達菲(Matt Duffy)陽春炮在內，揮出8支安打進帳6分，終場6比4贏球，陳冠宇精采奪得首勝。

陳冠宇之前在一軍中繼2場，投3局失1分，另有5次三振，自責分率3.00。此役先發對戰實力堅強的樂天，前3局狀況極佳，僅被打出1支安打，沒失掉任何分數。羅德打線也以火力相挺，從樂天先發辛島航手中敲出6支安打，給他5分奧援。不過陳冠宇僅被打1安，卻也出3次保送，讓他3局就用了63球。

比賽到4下，體力略下滑的陳冠宇遭遇亂流，先被銀次敲安，又保送洋炮阿瑪多(Japhet Amador)，無人出局就被攻占一二壘。面對危機，只見陳冠宇臨危不亂，接連製造2個飛球出局，接著雖投保送陷入滿壘危機，但他面對近況火燙的茂木榮五郎，毫無懼色的抓下第3個出局數，無失分下莊。

度過4局亂流後，陳冠宇5局狀況回穩，面對樂天佩格羅(Carlos Peguero)、今江年晶、惠勒(Zelous Wheele)3名強打棒，連抓3個出局數，力保不失。羅德則在6上靠洋炮達菲(Matt Duffy)的陽春炮，再添得第6分。6下陳冠宇仍留在場上，雖被打1支安打，但順利守成沒有失分。

陳冠宇7下退場休息，總計他6局投球被打3安，另有5次保送，沒有失分，繳出優質先發，自責分率降到1.00。樂天隨後雖靠茂木的2分炮打破鴨蛋，9下惠勒轟春陽春炮，一度追到剩2分差，但攻勢也就此終結。最後羅德就以2分之差勝出，拿下5月的第2場勝利，陳冠宇本季首勝入袋。

(中時電子報)