被批反去蔣 柯P：去蔣化SOP難道是砍銅像頭？

台北市長柯文哲9日接受電台訪問。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲在馬來西亞演說時，針對「去蔣化」，他直言，這無法解決台灣問題。一席話引發國內獨派不滿；柯文哲今中午接受廣播專訪，對於宣布競選連任後，一連串和綠營轉型正義不一樣的發言，引發綠營人士不滿，揚言要自己推人。柯文哲對此表示，台灣最大問題是「看不順眼就要幹掉」，他認為去蔣化無助台灣社會和諧。

柯文哲一席「去蔣化無法解決台灣真正問題，只有容忍才是自由基礎」，引發論戰，包括台南市長賴清德要求講清楚、民進黨籍立委姚文智批評為了選票、時代力量更直言柯文哲不了解何謂轉型正義。

對此，柯文哲受訪時大吐苦水。他說，只在馬來西亞講了句「去蔣化沒有解決台灣社會問題」，就被「貼標籤、帶風向、再毒打一頓。」生氣說，「我真的心裡圈圈叉叉」。

柯氣憤反問，「去蔣化SOP是什麼？不然你講給我聽，不能只有砍頭啊！」

他說，政治上不是敵人就是朋友，不知道批評他的人為什麼搞成「不是朋友就是敵人」，「那些人（指批評者）是朋友太多是不是？」

柯文哲指出，他認為中正紀念堂就是作為市民遊憩的公園，周邊線高要解除。至於蔣的銅像、主體都可以再討論，柯表示，民進黨既然已完全執政，公開歷史就好。

(中時)