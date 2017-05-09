核一為補夏電缺口降載偷跑 新北核安監委會譴責
台電公司核一廠2號機原訂6月1日停機大修，但台電公司基為填補夏季用電缺口，在未送原能會審查同意下，在4月29日啟動核一廠2號機「降載運轉」計畫，降載至75％節省爐心燃料燃耗，延續供電到6月中旬，新北市核安監督委員會痛批，台電公司先斬後奏，僅僅為能延長運轉10幾天，未就長時間降載運轉的風險詳細評估，無視核能運轉安全，直接將新北市民暴露於核能安全危機中。
新北市副市長侯友宜強調，新北市政府基於「沒有核安，就沒有核電；沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電」的一貫立場，從不改變，台電公司對於核能電廠運轉的安全，應積極加速辦理核廢料最終處置或集中式貯存場的選址，方是根本之道，而不是一再想盡辦法，讓核能電廠在不安全的情形下運轉。
(中時)
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