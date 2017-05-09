低額度多次提領躲避查緝 車手遭逮直呼：好累
台中市21歲陳姓男子與20歲林姓男子，年紀輕輕，因找不到工作遭詐團吸收，為躲避查緝將贓款以化整為零方式，以低額度分多次、多人、多批提領，陳男日前遭台中市警局保安大隊逮捕，直呼：「好累」怨獎金少還不定時、定點交款得掏腰包租車代步，尤其目前警方抓車手抓很緊，落網後集團斷尾求生置之不理。
警方指出，有詐欺、偽造文書前科的陳姓男子及詐欺前科的林姓男子，當時車子違停在中華路與五權路口，警方上前盤查發現，車內置物箱有德制子彈5顆，並起獲K他命1包（0.68公克）及K盤1組、合作金庫、台銀、郵局等存摺簿5本、金融卡4張及現金6萬4千元。
2人向警方供稱，上工3天共提領57萬3千元，但上游每次約定「交款」點不是偏遠郊區就是鄉間小路，必須每20萬元交付一次，讓他們跑來跑去實在很累，大嘆：「車手歹做」。警方發現2人用微信軟體與集團上游聯繫，並擴大追查子彈來源，全案依詐欺、毒品危害防制條例及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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