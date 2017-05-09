中市打造志工首都 NPO實驗專區明年1月試營運
民進黨市議員江肇國今天（9日）在民政質詢時，針對市長林佳龍一上任就提出「志工首都」，但歷經兩年時間，現在三處志工場地進度不彰，他舉前身為省立圖書館的精武分館、霧峰省諮議會及聯勤總部，三處進度落後，直批「志工首都三步驟，步步都落後！」社會局長呂建德答詢時說，「都是我的問題，會扛起責任」，副市長張光瑤表示，公部門行政程序有其規定，不像私人企業，會再檢討。
市府表示，將台中打造為志工首都，台中市政府計畫以三步驟建立，包括台中圖書館精武分館的「非營利組織（NPO）培力實驗專區」、改建聯勤招待為NPO中心，並建設INGO中心。其中，台中圖書館精武分館整修預計9月底前完工，NPO培力實驗專區預計明年1月底前就可以開始試營運。
台中市長佳龍上任宣布，透過「三個步驟」將把台中市打造為「志工首都」，市議員江肇國9日在議會質詢時表示，包含「精武分館」、「聯勤招待所」、「省諮議會」等三個志工基地，到現在三個步驟、步步落後，沒有任何成果，「市長的志工首都願景，恐怕落空」。
江肇國表示，志工首都第一步驟是將市立圖書館精武分館改建為「NPO培力實驗專區」，預計在2015年底完工啟用，開放社會企業、志工組織進駐。
然而現在已經2017年，精武分館卻仍在施工，連工程進度都未達一半，更不用說提供進駐；第二個步驟，則是將西區的聯勤招待所改建為「非營利組織與志工發展中心」（NPO中心），作為台灣志工育成、媒合的重要基地，原預計在2018年6月完工啟用，到現在兩年過去了，根本還沒動工，「實在是落後太嚴重」。
江肇國要求，市府應控管進度，檢討過去兩年進度拖延原因、並究責相關負責人員。
呂建德表示，市府計畫以三步驟建立志工培力實驗專區等發展中心，整合國內外志工資源，讓民間力量充分發揮，逐步實現志工首都願景。三步驟包括精武分館「NPO培力實驗專區」、改建聯勤招待所為NPO中心及成立INGO中心。
其中，精武分館正進行耐震補強、硬體修繕及裝修，預計9月底前完工，12月底進行1至4樓圖書館試營運；5至7樓NPO實驗專區則預計107年1月底前開始試營運。NPO中心目前正進行基本設計，預計本月進行第四次基本設計審查。
至於原要設在霧峰省諮議會的INGO中心，因為省諮議會尚由立法院中部辦公室使用中，為考量推展時效，第一階段先以光復新村結合周邊資源作為規劃基地，已完成可行性評估，也獲得行政院支持。
目前先以「國際NGO會議訓練中心」為定位，透過相關會議及訓練逐步帶動國內外INGO交流，屆時將由外交部擔任主責推動機關，並委託台中市政府代為執行。
(中時)
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