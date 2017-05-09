「復仇者聯盟世界巡迴展」預售好康優惠
想變身為電影中的超級英雄嗎?令全球漫威粉絲引領期盼的「復仇者聯盟世界巡迴展」繼紐約、巴黎、拉斯維加斯、首爾及新加坡大獲好評後，終於要來台灣啦!將於6月9日起在新光三越台北信義新天地A9 9F宴會展演館展出，屆時透過神盾局希爾探員的介紹，將帶領粉絲們進入的復仇者聯盟基地，成為復仇者聯盟的一份子!
為慶祝預售票開賣，主辦單位聯合手遊《MARVEL 未來之戰》要送你好禮囉!
讓粉絲除了能在展覽中感受漫威魅力外，也能化身漫威英雄和復仇者聯盟組成最強隊伍並肩作戰！
憑預售票券入場即可獲得手遊《MARVEL 未來之戰》虛寶兌換卡一張(可兌換水晶 x 275，價值130元)，兌換卡可於遊戲內指定商店購買商品、強化裝備及各式用途，讓隊伍變得更強大！！身為復仇者聯盟的粉絲們，別再猶豫！趕緊前往預購「復仇者聯盟世界巡迴展」！就能一圓你的英雄夢。虛寶兌換卡使用說明請詳見活動官網！
(中時電子報)
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