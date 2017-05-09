溪湖愛心企業家捐救護車 魏明谷代表縣民受贈

溪湖鎮在地企業家謝水金、施成翰聯合捐贈消防車。(鐘武達攝)

彰化縣長魏明谷表揚愛心企業家謝水金與施成翰。(鐘武達攝)

溪湖鎮億星鞋業董事長謝水金、成功幼兒園執行長施成翰，平時熱心公益，為了回饋鄉里，今天更聯合捐贈1輛救護車給彰化縣消防局溪湖分隊，縣長魏明谷親自出席受贈，並表揚兩人的善舉。

彰化縣消防局統計，縣內救護車服務案件逐年成長，以去年為例，累計全5萬3132件，平均每天出勤146件，救護車每9分鐘出勤1次，不僅人力負荷大增，救護車的汰換及零件更新也是刻不容緩的大問題。

億星鞋業有限公司在地經營逾30年，董事長謝金水平時就熱心公益於土生土長的溪湖鎮；成功幼兒園執行長施成翰，也同樣熱愛故鄉，他們有感於鄉親以及消防隊迫切的需要，聯手發起捐贈救護車行動，拋磚引玉。

魏明谷感謝兩人的善行義舉，有感而發說，「救人不一定只有醫生，每一個人都可以當醫生的角色」，並期許每一個人都能有救人的最高情操，也希望大家有錢出錢，有力出力，大家都能像謝董事長與施執行長一樣，一起來做救人的善事。

捐贈儀式，與會貴賓還有縣議員歐陽蓁珠、李清木、張春洋、溪湖鎮民代表會主席邱鳳蘭、彰化縣消防局長李永福、警察局長楊崇德、縣府教育處長鄧進權、社會處長黃淑娟、中華民國幼教聯合總會總會長謝京含、彰化縣幼稚教育事業學會理事長陳來滿等，場面相當熱絡。

(中時)