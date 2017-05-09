溪湖愛心企業家捐救護車 魏明谷代表縣民受贈
溪湖鎮億星鞋業董事長謝水金、成功幼兒園執行長施成翰，平時熱心公益，為了回饋鄉里，今天更聯合捐贈1輛救護車給彰化縣消防局溪湖分隊，縣長魏明谷親自出席受贈，並表揚兩人的善舉。
彰化縣消防局統計，縣內救護車服務案件逐年成長，以去年為例，累計全5萬3132件，平均每天出勤146件，救護車每9分鐘出勤1次，不僅人力負荷大增，救護車的汰換及零件更新也是刻不容緩的大問題。
億星鞋業有限公司在地經營逾30年，董事長謝金水平時就熱心公益於土生土長的溪湖鎮；成功幼兒園執行長施成翰，也同樣熱愛故鄉，他們有感於鄉親以及消防隊迫切的需要，聯手發起捐贈救護車行動，拋磚引玉。
魏明谷感謝兩人的善行義舉，有感而發說，「救人不一定只有醫生，每一個人都可以當醫生的角色」，並期許每一個人都能有救人的最高情操，也希望大家有錢出錢，有力出力，大家都能像謝董事長與施執行長一樣，一起來做救人的善事。
捐贈儀式，與會貴賓還有縣議員歐陽蓁珠、李清木、張春洋、溪湖鎮民代表會主席邱鳳蘭、彰化縣消防局長李永福、警察局長楊崇德、縣府教育處長鄧進權、社會處長黃淑娟、中華民國幼教聯合總會總會長謝京含、彰化縣幼稚教育事業學會理事長陳來滿等，場面相當熱絡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。