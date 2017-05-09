牢籠內為孩子說枕邊故事 感動百分百

雲林監獄典獄長蕭山城希望受刑人為孩子說枕邊故事的CD，能讓家屬感受受刑人時時刻刻與之同在。（許素惠攝）

「阿奇」阿公當場來懇親的孫女唱自己作詞的歌。（許素惠攝）

雲林監獄上午舉行母親節懇親會。（許素惠攝）

受刑人創作許多母親節壁報，其中許多是畫自己的母親。（許素惠攝）

「阿奇」阿公親手把CD送給孫女。（許素惠攝）

雲林監獄為了不讓收容人在孩子的成長中缺席，別出心裁規畫「枕邊細語」活動，收容人化身故事爸爸與阿公，為小孩說床邊故事，「阿奇」阿公還作詞自唱歌曲，獄方彙錄成CD，上午懇親會親手送家人成為母親節最好的禮物。

雙鬢飛霜的阿奇近七旬，曾是中部聞名的芋頭大王，翻滾商場40多年，但樓起樓塌一瞬間，為了還債鋌而走險踏上販毒不歸路，刑期長達20年，但他很慶幸被抓，因為若讓那些毒品流入市面，不知要害多少家庭破碎，自己真成為萬惡不赦的罪人。

獄方推出這個活動，阿奇第一個舉手參加，為念小學與仍在襁褓的孫子錄製了《猜猜我有多愛你》、《生命時鐘》兩故事，並感性地叮嚀孫女要感謝親恩，友愛弟妹，甚至自己填詞，自唱了一首《菩薩的心》，除了CD，上午也當場唱給來懇親的孫女聽。

典獄長蕭山城指出，參與此次活動的9受刑人家都有6歲以下幼兒，教化老師分享自己為孩子說床邊故事的經驗給受刑人，讓受刑也能輕聲細語溫柔地為自己的兒孫說故事，而聞聲如見人，希望CD能讓家屬感覺全家人時時刻刻同在，聊表收容人為人父，為人祖的義務。

此外，收容人也以壁報創作紓解思親情懷，有以康乃馨編織對母親滿滿的愛，有類銅雕立體「母親」畫像，有以紙雕作溫馨家庭等，幅幅都透露出對母恩深深的感念。

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(中時)