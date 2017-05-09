義消顧問捐贈軍刀鋸　協助迅速救災救難

新北市義消第四大隊顧問團長洪正和（左四）今天捐贈5組軍刀鋸給消防局第四救災救護大隊，提昇救災能量。（孟祥傑翻攝）

新北市義消第四大隊顧問團長洪正和捐贈的軍刀鋸，體積小且攜帶方便。（孟祥傑翻攝）

新北市義消第四大隊顧問團長洪正和捐贈的軍刀鋸，體積小且攜帶、操作方便。（孟祥傑翻攝）

新北市義消第四大隊顧問團長洪正和發現消防人員在許多救災救難現場，因無快速破壞工具，可能延誤救災時機，今天（9日）上午捐贈5組「軍刀鋸」給消防局第四救災救護大隊，盼有這批新式器具後，能讓救災英雄們挽救更多人命。

洪正和說，「軍刀鋸」除體積小、攜帶方便外，採用充電電池供電，可讓消防人員快速進入救災現場，並搭配不同鋸片有效裁切木頭、混凝土、空心磚、鐵管與鐵條等物體，應用範圍比一般切割器具更廣泛，且使用時不易產生火花，也能讓現場救災人員更安全。

消防局第四救災救護大隊長蕭力愷表示，洪正和多年來支持消防弟兄，且多次捐贈救災裝備，這次捐贈的5組軍刀鋸，大隊部將配發給新店、安康、安和、烏來、坪林5個分隊，希望有了這批新利器，能夠增加救災能量，有效保障市民生命財產安全。

(中時)