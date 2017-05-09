傻眼!丁寧停紅燈遭追撞 對方竟質問「幹嘛不過去」
藝人丁寧與美籍老公育有一子一女，日前更宣布懷有第三胎，為了在懷孕期間維持最好狀況，她表示就是隨時「保持心情愉悅」，不過近日卻發生讓她大動肝火的事，那就是停紅燈時遭後方車輛追撞，對方駕駛非但不認錯，還嗆她為何不開過去，讓她相當無言。
丁寧表示上周開要去錄影，停紅燈時後方車輛竟追撞上來，未料對方竟下車質問她「幹嘛不過去」，丁寧則反擊「這是紅燈，你要我的命嗎？我還懷孕勒」，這時對方似乎意會到站不住腳，僅稍微了解狀況就準備離去，連句道歉的話都沒說，此舉動讓丁寧難以忍氣吞聲，直接走到對方車窗旁，一臉怒氣的跟對方說「今天是你的錯，我沒跟你計較你應該要感謝我！最糟的是連句道歉都沒說，有沒有搞錯啊」，才讓對方不甘情願的道歉。
對此丁寧大嘆沒有勇氣面對自己的錯，就沒有勇氣對不公不義的事提出抗議，自然成為會社會制度下的奴隸，但對於這次遇到行車意外，也讓她內心充滿疑惑提問「是台灣男人被養成習慣推卸責任加上沒禮貌?還是很多駕駛都被教成這樣?」。
(中時電子報)
關鍵字：丁寧
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