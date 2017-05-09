大型車車輪掉進水溝 關子嶺山區交通中斷6小時
又是導航惹的禍，一輛載運肥料的大型拖板車昨日上午約8點時，車輛依照導航欲從白河前往青山，結果開進關子嶺山區，轉彎時，後輪不慎掉進水溝，造成交通中斷近6小時，白河警方獲報到場趕緊協助拖吊、交通疏導，下午2點左右才恢復交通。
白河警分局8日上午接獲報案，一輛載滿肥料的35公噸大型拖車掉落關子嶺172乙線約2公里處的水溝，整輛車橫跨馬路無法動彈，也讓現場交通嚴重堵塞，仙草所所長黃源利立即指揮警員李坤農、陳明煌趕赴大仙寺端進行交管，另側則由關嶺所警員羅大衛與仙草所副所長陳慶鴻在碧雲寺端交管。
郭姓駕駛表示，其從高雄載肥料準備送往東山區農會青山分部，依照導航指引從國道3號白河交流道下，隨後行經轉入172乙線要接往青山時，孰料在過大仙寺後的一處大轉彎時，後輪不慎掉落邊溝。
郭姓駕駛隨後找來重型吊車，將車輛吊起拖至路面，折騰將近6小時後，才順利恢復交通；白河警分局提醒民眾，關子嶺山區因道路狹小，不適合大型車輛進入，駕駛人進入山區前可先詢問路況，不要一味聽信衛星導航指引。
(中時)
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