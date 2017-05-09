詐騙老梗被識破 警聯手被害人誘出車手

高市警方識破詐騙老梗，決定聯手被害人陳婦將計就計，誘出逮捕26歲張姓車手，全案依詐欺罪送辦。(劉宥廷翻攝)

48歲陳姓婦人誤信老梗的詐騙電話，當下以為就讀科大的兒子因幫人作保欠債被綁，隨即依照指示匆忙趕到行庫要提領60萬元，所幸行員見她神情緊張，驚覺恐受騙上當而報警；高市警方確認她兒子平安在校，決定聯手陳婦將計就計，誘出逮捕26歲張姓車手，全案依詐欺罪送辦。

婦人陳女8日中午接獲電話，指她的兒子因幫人作保欠債，被他們綁走控制，威嚇為人母需替兒子償還60萬元，否則要對他不利，同時不准陳婦掛斷電話，防止她趁機向警報案，陳婦信以為真，匆忙趕到行庫提領現金。

行員見狀陳婦1次提領60萬元，且神情緊張、似乎有心事，行員憑藉經驗，認為陳婦疑被詐騙集團鎖定，便趨前探查、安撫她，也順勢報警處理；前金分駐所警網趕抵，詢問陳婦情形後，直言「這是詐騙老梗」，要她先冷靜並協助確認其兒子平安在校上課後，另請陳婦配合警，持續假裝不知情，完成詐騙指示，合力誘出詐騙車手。

警方把5000元真鈔與報紙混摻，偽裝成60萬元現鈔裝入紙袋，再由陳婦帶到指定點交款；對方約陳婦在建國國小對面小巷交款，警發現該段完全沒有監視器，研判車手早已勘查好地形，但就算再萬無一失，車手張男現身後，仍遭佯裝成路人的便衣警蜂擁而上、壓制逮獲。

張男辯稱，頭一次當車手，不過，警查出張有詐欺前科，今年3月才遭高雄地檢署起訴，火速被打臉。張男供稱，原從事木工，因工作太累，透過網路廣告發現，竟有日領4000元的輕鬆工作，換算月薪高達12萬元，才當車手。

警方還找到張男手機下載「有錢身後一群狗，沒錢社會路難走！」等字樣，鼓勵自己要打拼致富，卻用錯了方法；張說，母親節前夕，本要賺一筆大的給家人看，結果是被逮捕。警訊後依法移送，張男因是累犯，遭法院裁定羈押。

(中時)