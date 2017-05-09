馬鈴薯減產 日本爆洋芋片危機

在台灣便利商店販售的日本洋芋片。(謝宗龍攝)

日本馬鈴薯主要產地北海道去年遭逢惡劣氣候影響，日本最受歡迎的零食之一洋芋片爆發減產危機，已經有多家日本食品公司停產多項洋芋片產品，網路上甚至飆出天價，這場危機也跟日本農業保護主義息息相關。

由於北海道馬鈴薯產量大減，洋芋片製造商的庫存不足，導致日本民眾瘋狂掃貨，以日本最著名的洋芋片廠商Calbee宣布披薩口味洋芋片停產後，竟在日本yahoo網站上飆出每袋3000日圓高價。Calbee擁有日本洋芋片市場一半的市佔率，而日本洋芋片營業額一年可高達1630億日元(約430億台幣)。

製造洋芋片的馬鈴薯跟一般端上餐桌的馬鈴薯是不一樣的品種，日本約80%的馬鈴薯產自北海道，該地區去年8月遭逢颱風及水災後，馬鈴薯減產約1成。天氣因素加上北海道農民種植馬鈴薯的意願不強，讓日本國產馬鈴薯的產量持續下滑。國內產量不足，為什麼不用進口的呢?

這就歸咎於日本的農業保護政策，更加劇了馬鈴薯供需不平衡的狀態。雖然沒有明文禁止馬鈴薯進口，但是日本政府利用生產標準、檢疫標準、農藥殘留等多種非關稅壁壘，使得進口新鮮馬鈴薯幾乎成為不可能任務，以美國馬鈴薯為例，2006年後就不曾進入日本市場。

(中時電子報)