台科大EMBA個案分析賽奪冠 10萬獎金全捐公益

台科大EMBA團隊奪得2017元大盃個案分析賽國際組冠軍，獲獎金8萬元，另組團隊獲優勝獎金2萬元。獎金全數做公益。（台科大提供）

台科大EMBA團隊，參加2017 EMBA商管聯盟高峰會「元大盃」校際個案分析賽奪得國際組冠軍，獲獎金8萬元，另組團隊獲優勝獎金2萬元，共計10萬元獎金將全數捐給伊甸社會福利基金會做公益。

「元大盃」由元大文教基金會與聯盟九校一起攜手推動，今年邁入第十年，透過個案競賽、分析研討，促進了各校EMBA間的交流。今年「元大盃」由台科大、清大、政大、交大、成大、中正、中山、中央、興大九校共十隊，分為討論國際案例的國際組、兩岸四地案例的中華組，競逐冠軍殊榮。

台科大飛特思團隊以「雀巢公司社會回饋」個案獲得國際組冠軍，另一組虎膽妙算團隊以「阿里巴巴集團組織溝通與行動應用」主題獲中華組優勝。

台科大校長廖慶榮表示，台科大EMBA對個案分析相當重視，不僅將個案研究列必修課，超過半數的EMBA教師都曾到哈佛大學參加個案研究訓練，台科大學生個案分析實力因此表現耀眼，台科大繼去年奪下「國際組」冠軍，今年又再度獲得國際組冠軍及中華組優勝。

台科大管理學院院長欒斌說，每年元大盃各校競爭激烈，隊伍從抽題開始，只有短短5.5小時準備，參賽學生們需在有限時間內做出完整的個案分析與簡報，對已有許多實戰經驗的EMBA學生而言，仍非常有挑戰。

今年奪得國際組冠軍的「飛特思」由台科大EMBA來自不同產業背景的林敬寶、譚國鴻、李雪銀、解世博、李漢鑫、廖月凰組隊，成員來自行銷、資管、法律等不同專業背景，他們以雀巢公司社會回饋的個案內容，期望讓大眾對雀巢的社會回饋行動有更多認識。

組員譚國鴻認為，快速整合意見是團隊的優勢，每個成員都有不同的想法與思路，能有效率地凝聚共識、整合意見，省下不少時間，多餘的時間可以更充分地演練，讓個案分析更完美的呈現。

台科大另一組參賽團隊「虎膽妙算」則是協助阿里巴巴集團改善因組織擴大衍生的溝通問題，以及為行動應用發展提出建議，榮獲中華組優勝。

(中時)