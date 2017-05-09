台電外包工程車頭過尾不過 扯壞青年陸橋限高架

台電公司外包工程吊車今天上午10時，沿著青年路北向南方向，行駛上青年路臨時鋼構橋，未留意青年陸橋限高3米，後端車體扯壞限高架，造成現場交通阻塞；41歲鍾姓駕駛表示，知道鋼構橋有限高，上橋剛好可以過去，沒想到下橋過不去，鐵工局出動大型吊車，吊掛起限高架後運走；警將依道路交通管理處罰條例第60條，開罰900至1800元。

(中時)