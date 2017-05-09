慶祝母親節 皇冠大車隊推包車旅遊送綠博暢遊

皇冠大車隊母親節活動。(圖：業者提供)

為慶祝母親節，皇冠大車隊即日起至5月14日期間推出「包車遊綠博賞桐花行程」，4人包車就送價值1,200元綠博暢遊券，專車載客到林美石磐步道賞桐花，暢遊宜蘭綠色博覽會！

皇冠大車隊今年獲選為「宜蘭綠色博覽會」接駁車唯一指定品牌，這次為慶祝母親節，特別結合「包車旅遊贈送綠博暢遊券」的行程，鼓勵大家帶媽媽或全家、親子檔一同出遊踏青，共享溫馨的天倫時光。由於行程實在太超值，甫一推出即倍受青睞，預約專線應接不暇，網路詢問頻繁，有不少老客戶甚至是在推出前聽到消息就搶先預約，積極搶購這包車行程就是為了要帶媽媽、太太一起去玩，做為他們最有誠意的母親節禮物！

皇冠大車隊發言人吳孟珊表示：「包車旅遊這幾年非常盛行，這次母親節恰逢宜蘭綠博活動及桐花季期間，我們特別推出包車送綠博暢遊及林美石磐步道賞桐花之旅，一方面是為協助推廣宜蘭觀光，另一方面是為回饋我們的客人提供一個母親節禮物選項，希望每個乘客都能到宜蘭開心旅遊，共享天倫之樂，這就是我們的成就感！」

預約乘客蔡先生表示：「雖然我自己有車，但我還是會想包車帶家人出去玩，因為包車好處就是我們只要舒服地坐車就好，到了就開心地玩，玩累了就車上休息；從開心出門到平安返家都有專人接送，我可以全力遊玩而非耗力開車，完全確保我的旅遊品質，我覺得這包車的錢花得非常值得！」

而為滿足眾多客戶的預約搶購，皇冠也特別加派車輛來因應這個專案，依包車人數安排適合的多元化各級車款服務，幸運的話也許有機會搭乘到雙B進口車！建議還沒備妥母親節禮物或想要帶媽媽到宜蘭走走賞桐花、暢遊綠博的乘客，把握機會趁目前還有名額趕緊預約，以免向隅。

(工商)