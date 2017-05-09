新住民投入寄養家庭 付出愛心關懷弱勢童

原籍馬來西亞的陶慧嫻（左一）與大陸籍的葉燕媚（右二），投入寄養家庭關懷弱勢兒童。（陳慶居攝）

來自大陸廣東的葉燕媚，體認在阿根廷期間曾受乾媽照顧，才適應異國生活；原籍馬來西亞的陶慧嫻嫁到台灣後，也與寄養童結下不解之緣。兩位新住民在自己家庭穩定後，也投入寄養家庭行列，同樣付出愛心與耐心，照料受虐、遭遺棄或因變故失依的孩童。

苗栗家扶中心9日邀請5戶寄養家庭和4名寄養兒童，提前歡慶另類的母親節，小朋友為寄養媽媽獻上康乃馨和熱吻，接著分享蛋糕，場面溫馨感人，寄養媽媽也難掩感動情緒。

家扶中心主任湯鳳琴表示，目前該中心有61名寄養童，但寄養家庭扣除喘息中的3戶只剩36戶，尤其6歲以下的寄養裡人數偏多，尚在以因應實際需求，希望藉此次活動，招募更多熱心人士加入寄養家庭。

(中時)