熊黛林偕尪密遊台灣 狂吃補身拚當媽
51歲天王郭富城上月結婚成人夫，與他有7年舊情的熊黛林，當天傳出罷走婚紗秀，但已遭經紀人否認，她本人也無奈發文說：「你們無聊不？！」而她去年嫁給身家百億的郭可頌後，便積極拚生，近日更有媒體目擊她和老公現身台北旅行，身材纖細的熊黛林不忌口、大吃特吃，似乎為了當媽積極補身，外界也期盼兩人早日有好消息傳出。
據《全明星直播》報導，日前直擊熊黛林與郭可頌密訪台灣，兩人下飛機後先到卡丁車賽車場看比賽，過程中兩人沒喬裝，只戴著墨鏡，不時上演牽手、拍背、摸下巴等放閃動作，夫妻倆不因公眾人物身分拘束，十分自在甜蜜。
第二天，熊黛林與老公、親友等人去吃永和豆漿，熊黛林立刻吃貨上身，小籠包一口一個，燒餅、油條、煎包等更是都要來一份，她邊吃不忘照顧餵食郭可頌，大秀恩愛，最後帶同行的小朋友去買球鞋血拚，似乎正在預習當爸媽的生活。
(中時電子報)
關鍵字：熊黛林
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。