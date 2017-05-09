熊黛林偕尪密遊台灣 狂吃補身拚當媽

熊黛林與老公來台大吃永和豆漿。（圖／翻攝自《全明星直播》）

熊黛林去年嫁給郭可頌。（圖／中時資料照片）

51歲天王郭富城上月結婚成人夫，與他有7年舊情的熊黛林，當天傳出罷走婚紗秀，但已遭經紀人否認，她本人也無奈發文說：「你們無聊不？！」而她去年嫁給身家百億的郭可頌後，便積極拚生，近日更有媒體目擊她和老公現身台北旅行，身材纖細的熊黛林不忌口、大吃特吃，似乎為了當媽積極補身，外界也期盼兩人早日有好消息傳出。

據《全明星直播》報導，日前直擊熊黛林與郭可頌密訪台灣，兩人下飛機後先到卡丁車賽車場看比賽，過程中兩人沒喬裝，只戴著墨鏡，不時上演牽手、拍背、摸下巴等放閃動作，夫妻倆不因公眾人物身分拘束，十分自在甜蜜。

第二天，熊黛林與老公、親友等人去吃永和豆漿，熊黛林立刻吃貨上身，小籠包一口一個，燒餅、油條、煎包等更是都要來一份，她邊吃不忘照顧餵食郭可頌，大秀恩愛，最後帶同行的小朋友去買球鞋血拚，似乎正在預習當爸媽的生活。

(中時電子報)