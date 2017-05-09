頭頂水母頭、海螺頭 弘光美髮畢展飆創意

弘光科大美髮造型設計系9日畢業展，每個主題結合大師元素，頭上玩花樣、互飆創意。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮造型設計系9日畢業展，每個主題結合大師元素，頭上玩花樣、互飆創意。（陳淑娥攝）

「演異」致敬的大師是生物學家達爾文，頭頂「珊瑚頭」、「水母頭」、「海螺頭」，喚醒人們對環保的重視。（陳淑娥攝）

「厭世」歇斯底里的獨特造型，表達當時反社會現象。（陳淑娥攝）

「空築」引用簍空設計理念，把整棟建築物穿上身。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮造型設計系9日畢業展，模特兒頭頂奇特「水母頭」、「海螺頭」及「珊瑚頭」飆創意，9組學生設計靈感來自生物學家、建築大師、超現實主義等大師，搭配特色服裝表達創作理念，造型驚豔一出場即成為眾人的焦點。

活動總召陳冠中表示，以往成果展都選定單一風格，今年改以「向大師致敬」為主題，突破大家對美髮的概念及刻板印象；美髮系主任邱蕙琳指出，把剪、包頭、編梳等技巧做統合，每個主題結合大師元素，可以看出學生的用心與創造力。

「演異」致敬的大師是生物學家達爾文，同學想像生存在受汙染海洋的變種新人類，他們頭頂「珊瑚頭」、「水母頭」、「海螺頭」，點綴塑膠片、發泡劑，代表「舊人類」殘留在海洋的汙染物，喚醒人們對環保的重視。

「厭世」是向超現實主義畫家雷尼馬格里特致敬，傷痕累累、歇斯底里的造型，表達出一群遭孤立、淘汰及反社會的現象。「空築」致敬的是第一位女建築師札哈•哈蒂致敬，引用大師簍空設計理念，把整棟建築物穿上身，讓人感受未來世紀建築的奧妙，直接穿透看清一切，更愛環境並保持大地乾淨。

(中時)