頭頂水母頭、海螺頭 弘光美髮畢展飆創意
弘光科大美髮造型設計系9日畢業展，模特兒頭頂奇特「水母頭」、「海螺頭」及「珊瑚頭」飆創意，9組學生設計靈感來自生物學家、建築大師、超現實主義等大師，搭配特色服裝表達創作理念，造型驚豔一出場即成為眾人的焦點。
活動總召陳冠中表示，以往成果展都選定單一風格，今年改以「向大師致敬」為主題，突破大家對美髮的概念及刻板印象；美髮系主任邱蕙琳指出，把剪、包頭、編梳等技巧做統合，每個主題結合大師元素，可以看出學生的用心與創造力。
「演異」致敬的大師是生物學家達爾文，同學想像生存在受汙染海洋的變種新人類，他們頭頂「珊瑚頭」、「水母頭」、「海螺頭」，點綴塑膠片、發泡劑，代表「舊人類」殘留在海洋的汙染物，喚醒人們對環保的重視。
「厭世」是向超現實主義畫家雷尼馬格里特致敬，傷痕累累、歇斯底里的造型，表達出一群遭孤立、淘汰及反社會的現象。「空築」致敬的是第一位女建築師札哈•哈蒂致敬，引用大師簍空設計理念，把整棟建築物穿上身，讓人感受未來世紀建築的奧妙，直接穿透看清一切，更愛環境並保持大地乾淨。
(中時)
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