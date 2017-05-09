涉詐貸彰銀2億 2地政士遭搜索

林姓、蔡姓地政士涉嫌自2012年起，協助客戶偽造所得清單、虛增薪資所得，或提高不動產交易價格，向彰化銀行多家分行詐貸近2億元。彰銀察覺有異報案，台北地檢署今指揮北機站搜索涉案地政士事務所等15地，約談林、蔡等25人，全案依詐欺、偽造文書偵辦。

(中時)