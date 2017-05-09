「小章子怡」童瑤狠角色 尬周迅沒在怕

童瑤。（華誼兄弟提供）

童瑤。（華誼兄弟提供）

童瑤（左）與周迅。（華誼兄弟提供）

童瑤。（華誼兄弟提供）

《甄嬛傳》姊妹篇的《如懿傳》日前在浙江橫店殺青，這部由流瀲紫編劇，由周迅、霍建華主演的大型古裝宮廷劇，被譽為年度劇王。演員童瑤有「小章子怡」之稱，她在劇中飾演的皇貴妃「高晞月」貌端秀麗，精於詩書、曉於詩詞，歌賦音律更是後宮一絕，處處與周迅爭鋒分寵，鬥得天崩地裂，連皇上霍建華都感嘆童瑤的聰慧過人，是個狠角色。

童瑤在劇中為乾隆皇帝的寵妃慧嫻貴妃高佳氏，是《如懿傳》中的主要人物之一。劇中的高晞月是琵琶高手，童瑤就每天練習兩個小時的琵琶；台詞裡有大段大段的文言文，童瑤為了不影響表演就提前做到倒背如流。有人說童瑤的角色看起來和《甄嬛傳》裡的華妃很像，但她表示，等播出時看到戲，大家就知道兩個角色有很大差別。

童瑤指出，角色形象是體弱畏寒，必須保持清瘦的體態。最後病重的那幾場戲，為了更真實的演繹角色，本身就已經非常苗條的童瑤，嚴格堅持一個多星期沒好好吃飯，減重4公斤，直到臉頰都凹進去才滿意，她事後想起這段經歷仍驚魂未定：「看到影片回放裡的自己，自己都嚇了一跳。」

談到在戲裡互鬥得最慘的周迅，童瑤說：「迅姐一直是我最喜歡的女演員之一，她這次詮釋的如懿非常特別，也只有周迅才敢這麽演。」和她演對手戲，對任何一個年輕演員來說都是一個學習機會，同時她自己也很享受這過程。

對於豔福無邊的皇上霍建華，童瑤則說完全不是印象中的嚴肅模樣，霍建華不僅是片場笑場王，還經常要妃子們陪他玩加台詞的遊戲。比方有妃子的台詞是「皇上的皮膚跟白豆腐一樣」，霍建華會突然加一句「那妳想吃嗎」，讓妃子們一下子楞住，他還會不急不慢地說：「妳就回，臣妾自然是想的。」一問一答之間，讓現場總是充滿歡聲笑語。

(中時)