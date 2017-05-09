不能設為鈴聲？ 陸擬於6月初審《國歌法》

大陸擬於6月初審研議多年《國歌法》，加強愛國主義教育。（圖/中新社）

未來在大陸將不能隨意改編國歌、甚至不能將《義勇軍進行曲》設為手機鈴聲？大陸官方擬仿效俄羅斯等國，制定專屬的《國歌法》，限制其歌曲音樂、節奏和使用場合，一旦頒布實行後，在升旗儀式期間任何不適當行為、任意改編國歌、或將其設為手機鈴聲等作為，都將可能因此受罰。此次立法亦被外界解讀為，大陸有意強化愛國教育的第一步。

據大陸中國青年報報導，大陸全國人大常委會將研議多年《國歌法》，正式列入2017年立法計畫中，預計最快將於6月進入初審。其實早在2014年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳就曾印發了《關於規範國歌奏唱禮儀的實施意見》，對國歌的奏唱場合、奏唱禮儀和宣傳教育提出了明確要求。規定中指出，未來私人商業活動、聚會、婚喪喜慶等非官方與非政治的場合，都被列入不適合播放國歌的範圍之內。

即將進入立法審議程序的大陸《國歌法》簡介。（圖/新華社）

中國大陸現行的國歌是《義勇軍進行曲》，1935年由田漢作詞、聶耳作曲，是當年電影《風雲兒女》的主題歌曲，並被美國黑人歌唱家保羅·羅伯遜（Paul Robeson）翻唱。於抗日戰爭期間，更成為著名的抗日歌曲，曾一度是國民革命軍第五軍200師的軍歌。中共建政之初，曾廣邀國歌稿件，最多曾收到600多首歌曲，最終在毛澤東、周恩來與藝文界大師商議下，決定仿法國國歌《馬賽曲》，以《義勇軍進行曲》暫為國歌。2004年第十屆全國人民代表大會則正式將《義勇軍進行曲》寫入憲法，並恢復最原先的版本，正式成為國歌。

中國國歌-義勇軍進行曲

過去十年執著於為國歌立法的原解放軍軍樂團團長于海表示，「本次立法是為了統一曲譜和歌詞，避免再發生過往在接待外賓、博物館、紀念館演奏出錯的窘境。」他希望立法是為了讓更多人認識並開口唱，而不是造成像網路所說的，唱錯、不會唱都會受罰的誤解。

(中時電子報)