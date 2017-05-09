暖警幫忙故障車主將車子推到路邊。(許素惠翻攝)

傅姓元長鄉民晚間開車欲往北港草湖，不料車子故障在車道上，由於天色暗，無人可協助，只能閃著故障燈束手無策，虎尾警分局客厝派出所警員張子袁巡邏行經，下車關心，義不容辭地幫他將車子推到路旁。

(中時)