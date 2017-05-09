文化部長鄭麗君出訪教廷及威尼斯雙年展
文化部長鄭麗君今（9）日上午出發前往教廷，此行除將拜會教廷文化部長吉安佛蘭克·拉瓦西樞機主教（Cardinal Gianfranco Ravasi）外，也將參加第57屆威尼斯美術雙年展，到臺灣館為參展藝術家加油打氣，親自見證臺灣文化美學與國際對話交流。
鄭麗君預定於當地時間5月10日拜會教廷文化部長吉安佛蘭克·拉瓦西樞機主教，拉瓦西樞機主教2007年9月被任命為教廷文化部部長，2013年促成教廷首次參加威尼斯雙年展並自設展館，此一突破性的舉動在當時引發關注。
第57屆威尼斯雙年展台灣館則預定於當地時間5月11日開幕。今年台灣館藝術家謝德慶透過行為藝術辯證生命、時間的藝術實踐哲學，展現獨特的美學觀點。鄭麗君將到現場為所有台灣藝術家加油打氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。