文化部長鄭麗君出訪教廷及威尼斯雙年展

文化部長鄭麗君。（資料照，劉宗龍攝）

文化部長鄭麗君今（9）日上午出發前往教廷，此行除將拜會教廷文化部長吉安佛蘭克·拉瓦西樞機主教（Cardinal Gianfranco Ravasi）外，也將參加第57屆威尼斯美術雙年展，到臺灣館為參展藝術家加油打氣，親自見證臺灣文化美學與國際對話交流。

鄭麗君預定於當地時間5月10日拜會教廷文化部長吉安佛蘭克·拉瓦西樞機主教，拉瓦西樞機主教2007年9月被任命為教廷文化部部長，2013年促成教廷首次參加威尼斯雙年展並自設展館，此一突破性的舉動在當時引發關注。

第57屆威尼斯雙年展台灣館則預定於當地時間5月11日開幕。今年台灣館藝術家謝德慶透過行為藝術辯證生命、時間的藝術實踐哲學，展現獨特的美學觀點。鄭麗君將到現場為所有台灣藝術家加油打氣。

(中時)