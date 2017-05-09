北市觀光巴士業績不佳 觀傳局允改進

北市議會教育委員會今考察雙層觀光巴士，不少議員對路線規畫提出質疑，認為應給予更多彈性。（陳燕珩攝）

觀光巴士有配置活動式雨棚，但司機必須先臨停，才能走到上層手動拉棚子，遭議員質疑太危險。（陳燕珩攝）

議員應曉薇表示，現有路線只能依公車規定路線，觀光客想到華山文創園區，卻只能在附近的審計部下車，規劃的邏輯很怪。（陳燕珩攝）

台北雙層觀光巴士年初上路，至今業績仍然不理想，平均一天僅300人次乘車，今北市議會教育委員會考察觀巴，實際搭乘體驗，中途下起小雨，車上雖配有活動式雨棚，但司機必須先臨停，才能走到上層手動拉棚子，遭議員質疑太危險，認為應由車服員負責拉棚，或補助業者改為電動式拉棚。

觀光巴士上路近4個月，每天發車35班次，至今搭乘人數約3.6萬人，平均每天僅300人次，平日車上空蕩蕩，屢被議員質疑推動成效差。教委會議員今實際搭乘，認為路線規畫不佳，未在各站點設置專屬停車區，其他乘車細節也有缺失。

議員李慶元發現，觀光巴士設有車棚，遇雨時卻要由駕駛操作，車輛還得先臨停在路邊，不但耗時數分鐘，也有一定的危險性，建議改由車服員負責拉棚，北市觀傳局也可考慮給予補助，改為電動式雨棚。另外，目前票價300元有點高，他認為應給予台北市民乘車優惠，加強行銷。

議員厲耿桂芳指出，觀巴有附耳機供民眾聽語音導覽，但耳機線過短，使用時身體得一直前傾，實在很不便；議員林亭君則說，下層最後排規劃4空位，旁邊也沒窗戶，民眾根本不會想坐那裡，不如規劃成行李放置區，較能妥善運用空間。

至於行車路線問題，議員應曉薇表示，現有路線只能依公車規定路線，觀光客想到華山文創園區，卻只能在附近的審計部下車，這邏輯很怪，應就觀光景點重新設計路線。

觀傳局長簡余晏解釋，目前核定路線由交通主管機關審議，她也盼能突破現有法令，給業者更多空間，這方面還須努力爭取。至於是否給予補助，會再跟業者討論，局裡也會做相關評估。

(中時)