韓國瑜花蓮拉票 選情有如警匪槍戰片

韓國瑜（左）走訪花蓮向黨員拜票。（許家寧攝）

韓國瑜（左）與花蓮市長魏嘉賢一起吃早餐，笑說先吃飽最重要。（許家寧攝）

韓國瑜（左）私下拜會花蓮縣長傅崐萁，兩人閉門暢談30多分鐘。（許家寧攝）

國民黨主席候選人韓國瑜一連兩日走訪花蓮眷村拜票，今天一早與花蓮市長魏嘉賢共進早餐，韓國瑜談到選情直言「非常不輕鬆」，但他不改幽默說，選舉激烈程度有如「警匪槍戰片」，還笑稱反正一定會有五個人會落選，先吃飽再來拚最重要！

韓國瑜稱讚魏嘉賢「英雄出少年」，批評過去的黨內領導者自私、眼光狹隘，讓地方黨員失去了熱情，他的參選把主席選舉從原本的愛情文藝片，變成「乒乒乓乓」的警匪槍戰片，但多人角逐讓選情更具活力，法國總統也多達11個人參選，最後由年輕人贏得選舉。

「我也是老花蓮」，韓國瑜強調自己25年前在花蓮當兵，研究所畢業後也在花蓮師院教書，在台北農產運銷公司任內與吉安鄉、壽豐鄉農會產銷合作密切，稱讚花蓮好山好水，讓人身心靈放鬆的好地方，但主席選舉最後關頭，他還得等520開票後才能喘口氣。

韓國瑜表示，這幾天走訪東台灣眷村，拜會地方老朋友，把心裡的想法論述出來，希望把「熊熊烈火」融化黨內的冰冷地殼，重新點燃黨員的信心，重建一個強而有力的國民黨，雖然一定有5人會落選，但不管誰當選，選後黨一定要團結，帶領國民黨贏回執政。

對於台灣至今尚未獲邀參加今年世界衛生大會（WHA），韓國瑜說，醫療衛生無國界，「政治歸政治、醫療歸醫療」，就算兩岸關係再低潮，也不應影響醫療衛生議題，認為主辦單位非常不聰明，希望對台灣出席WHA身分能從寬認定。

(中時)