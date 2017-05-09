電影《天后開麥拉》 交換券活動

《天后開麥拉》。（圖／威視電影）

天后開麥拉 The Queen Of Spain

★阿莫多瓦原班團隊與奧斯卡最佳外語片導演，攜手打造華麗諷刺喜劇大作！

★上百件手工華裝、巨資磅礡造景，打造潘妮洛普女王之姿！

★奇士勞斯基「藍白紅三部曲」御用大師頃力操刀動人配樂！

★柏林影展競賽片入選！西班牙奧斯卡哥雅獎5項大獎提名！

導演：【四千金的情人】奧斯卡最佳外語片導演 費南多楚巴 Fernando Trueba

演員：【情遇巴塞隆納】坎城影后 潘妮洛普克魯茲 Penélope Cruz

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【犯罪心理】曼迪帕廷金 Mandy Patinkin

【夢中的女孩】哥雅獎影帝 安東尼瑞新尼斯 Antonio Resines

劇情簡介

1950年代，西班牙女星瑪卡蕾娜（潘妮洛普克魯茲 飾）到好萊塢發展後成了電影巨星，榮耀重返家鄉拍攝前所未見的巨資磅礡電影鉅作《西班牙女王》，由她詮釋女王伊莎貝拉一世的傳奇人生，展開電影拍攝的華麗過程。

此時，聞名全國的傳奇大導布拉斯（安東尼瑞新尼斯 飾），遭到獨裁政權關至集中營做工，過去曾和布拉斯合作電影拍攝、並且產生情愫的舊情人瑪卡蕾娜，得知消息後難掩行俠仗義之心，不顧巨星聲譽與安全，偽裝成布拉斯的女兒潛進集中營探望布拉斯，設法想救出他，經過縝密的策劃之下，她遊說布拉斯的親朋好友、號召《西班牙女王》的拍攝團隊，一起參與拯救布拉斯大作戰的任務！身為好萊塢巨星的瑪卡蕾娜，如何藉由拍電影的過程，以假亂真地佈局、大膽挑戰變裝，驚險潛入營區救出布拉斯……？

上映日期：2017年6月16日(五)

發行公司：威視電影

電影類型：喜劇、劇情

活動時間：即日起至6月12日中午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「華麗諷刺喜劇大作《天后開麥拉》6月16日上映 」

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2. 票券使用時間：首三日交換券(6/16-6/18)

◎ 得獎公佈： 6月12日下午2點。得獎名單公布於該網頁

領票時間： 6月12日下午2點至6月15日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

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(中時電子報)