高雄師範大學50周年 校慶紀念品「佳釀」

1.高師大吳校長與舜堂酒業賴總經理簽署合作意向書。（高師大提供）

高雄師範大學要過50歲生日了，學校特別情 產學合作，嚴選東方美人茶釀製出茶酒，供校友們典藏紀念，並校長吳連賞親自命名為「佳釀」，意喻大師的心血結晶，也代表著高師大作育英才，為教育界培育出無數優秀師資，並特別邀請國內知名書法大師郭芳忠教授揮毫。

因為具有典藏價值及其珍貴性，目前規畫限量100組，每組烙上編號以供珍藏。此酒將以回饋捐助本校校務基金之校友及社會賢達人士收藏為主。

「佳釀」是由高師大生物科技系謝建元教授與舜堂酒業賴舜堂博士合作的新產品，該產品嚴選東方美人茶釀製。

東方美人茶，係初夏茶葉，採野放生長、完全不用農藥與化學肥料，茶樹嫩芽經小綠葉蟬啃食後長成，經手工採摘一心二葉製成的茶葉，富含特殊香氣，帶有宜人的蜜香味。

因採用「專利固態發酵與獨創蒸餾」設備，所釀東方美人茶酒，聞之香氣滿溢，入喉甘甜圓潤，在口中散發特有的茶香及果香風味，回味無窮。同時可體會到酒中之香氣，比泡茶時茶湯中更多元的香氣，茶酒之聞香杯香氣可維持2至3小時之久，實為目前世界上獨一創舉之蒸餾酒。

謝建元教授與舜堂酒業賴舜堂博士除有師生的關係也有師徒之實，原來在15年前賴舜堂曾於就讀碩士在職班時，修習謝教授傳授發酵工程課程。

他對謝教授專利的「固態發酵」槽很有興趣，下課後求知慾強的賴舜堂，更是一再詢問細節，並認為可應用在固態發酵高粱酒的製程改善，剛好謝教授沒有釀造高粱酒經驗，兩人相談甚歡，也趁此機會向賴舜堂博士學習並討教精闢的高粱酒釀酒工藝。

那時賴舜堂已在嘉義酒廠任職廠長多年。在8年前，一次謝建元邀請賴舜堂前來高師大演講的機會，在演講後謝建元提到要為高師大研發一款酒，賴舜堂欣然答應，之後在多次的討論後，兩人決定開發一款可代表高雄師範大學的酒，於是開始長達8年的研製，其中需經5年以上的陳釀，才完成此一得來不易的經典酒款。

(中時)