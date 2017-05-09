代替林奕含父母發聲明 出版社坦承疏失道歉
才女作家林奕含的輕生引發社會關注，林奕含的父母也陸續發出了三次聲明，而代轉第一次聲明的出版社游擊文化今表示，經過連日的檢討，確認此舉的確有疏失，因此決定公開道歉。
出版《房思琪的初戀樂園》的游擊文化今發文表示，他們轉發林奕含父母聲明的原意，是為了緩解當下的紛擾與不安，擔任證實消息來源的統一窗口，但經過數日的內部檢討，他們深知當時的決定和處理方式並不完備，坦言第一時間確實忽略了出版社本身的責任與主體性。
游擊文化表示，他們反省當初比較理想的做法，應該是在轉發林奕含父母聲明的當下，就同時加註出版社的立場，這並非因為受到政府機關警告、壓抑家屬聲音，而是沒有人可以代替林奕含說話。
另外，游擊文化也指出，關於「房思琪是不是林奕含」、關於作品內容與作者經歷之間的對應關係，這個問題不但無禮，還有違理解創作者的心意，因為即使是「改編自真人真事」的故事，在過程中也可能經歷繁複的拆解與變造，他們指出，單從作品就要拼湊出所謂的真相不只徒勞，且作者也不會希望自己的創作僅僅被化約為一則誘姦事件。
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(中時電子報)
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文章來源：游擊文化 臉書粉絲團
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