孕母疏忽 國內3年來首見愛滋寶寶

衛福部疾管署今天公布國內新增一例愛滋寶寶，這是我國自2014年以來首次發生寶寶經由母子垂直感染愛滋病，這也是1999年開始統計愛滋寶寶以來的第34個案例。

個案媽媽雖是台灣國籍，但是長期在國外居住、也沒有產檢，直到回來台灣已經懷孕8個月才接受第1次產檢，結果是愛滋病毒檢測陽性而通報，最後醫院建議進行剖腹生產，小孩經過2個月後仍檢驗陽性確診。

疾管署表示，2014年母子垂直感染案例也是類似情況，該名寶寶的媽媽於第2孕期才開始第1次產檢，經孕篩愛滋陽性而通報，隨即於2周後破水急產（自然產），因生產前病毒量仍高，胎兒出生後即檢驗確診感染。

疾管署呼籲，女性因器官構造，感染愛滋風險較高，應主動愛滋篩檢，準媽媽更應重視及早接受孕婦愛滋篩檢，給寶寶健康成長的機會。

(中時)