遠雄不要柯P當啦啦隊 因為太噁心

台北市長柯文哲今（9）日接受電台專訪，談到他民調下滑問題，問題為「第一大巨蛋，提到遠雄，柯文哲稱，遠雄說大巨蛋申請沒過，是北市府作梗阻擋，柯則反諷「說：審不過怪我？難道我要當啦啦隊，說遠雄棒、遠雄好，遠雄呱呱叫嗎？」對此，遠雄企業團回應：「市長不用當遠雄啦啦隊，太噁心了！」

至於，柯文哲在節目受訪時也自曝，他曾經向遠雄董事長趙藤雄反唇相譏：「我有刁難郭台銘嗎？我有刁難蔡明宗嗎？沒有人做生意那麼高調的，做生意都是和氣生財、民不與官鬥。對此，遠雄也回應，「這句話，從柯文哲嘴裡說出來，不覺得諷刺嗎？你不就是跟官鬥，才出來當市長的嗎，怎麼你可以鬥別人，自己經不起別人檢視？」

遠雄企業團公共事務室副總經理楊舜欽表示，市長竟然要求企業要民不官鬥，言下之意就是市長很大囉，哪有人當市長像你這樣，藉故勒索，又要面子、又要裡子，唆使局長半夜罵髒話，檯面上要罵、檯面下又要我們搬樓梯給你下，遠雄沒有高調，是因為柯市府做法太低級。

楊舜欽表示，「遠雄沒有不按圖施工，我再講一次，遠雄依照102年5月2日市府簽認的圖說施工，市府所稱81處未按圖施工，64處已經變更通過，剩餘17處也經環評都審結構外審，並於104年4月27日掛件變更，有沒有按圖，也不是柯文哲說得算，現在已經在高等行政法院訴訟中。」

談到台建中心的審查，遠雄表示，這「也是市長你唆使發文台建中心，要求把違反政府採購法的七項基準，納入審查，開了四次預審會，以七項基準為由，干擾34次審議，歷經重重刁難，現在有沒有簽認通過？市長說沒有？那就再去問一問吧。」

另外柯文哲在節目談話中說到，要遠雄和氣生財。楊舜欽表示，「到底是生誰的財？有人當市長，私下要求鑑價買回，還會同其他企業界代表與遠雄談判的嗎？遠雄也配合願意低調不公開，讓市府生財啊。是市長自己出爾反爾，找了財務、法務，開了三次會，又不了了之。」

楊舜欽表示，「市長不用當遠雄啦啦隊，太噁心了！」大家公事公辦，訴訟是保障權益，和高不高調，二者沒有關係；至於民不官鬥這句話，從柯文哲嘴裡說出來，不覺得諷刺嗎？你不就是跟官鬥，才出來當市長的嗎，怎麼你可以鬥別人，自己禁不起別人檢視？

(工商)