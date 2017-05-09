公司關廠勞工選擇優離 可領失業給付

為保障失業勞工權益，勞動部日前發布函釋，勞工如因投保單關廠、遷廠、休業、解散、破產而失去工作，即便勞工選擇優惠方案自願離職，仍可就個案具體事實認定，發給非自願離職證明，並請領失業給付。

日前南部科學園區有勞工因公司關廠，公司給原廠區勞工選擇，可改赴國外廠區工作，或是選擇優於《勞基法》資遣標準離職方案，申請自願離職，但勞工選擇自願離職時，卻擔心不符合非自願離職的條件，無法請領相關津貼。

勞動部於本月2日函示，《就業保險法》第11條第3項規定，非自願離職，指被保險人因投保單位關廠、遷廠、休業、解散、破產而宣告離職，這些仍屬非自願離職範疇，不因勞工選擇優離方案，而影響離職事由的認定，可由各地方主管機關核發離職證明文件。

勞動保險司長石發基指出，為保障失業勞工權益，勞工辦理失業認定時，公立就業服務機構會提供各項促進就業的措施，像是提供就業資訊、服務及研習活動，以提升求職技巧與工作媒合機會，經輔導後參加全日制職業訓練，以提升就業技能並申請生活津貼。

(中時)