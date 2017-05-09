台灣虎航第11批虎寶虎妞昨開訓 本月中初試
台灣虎航第十一批空服員昨（8）日報到，本次報到的新進人員，皆為擁有日、韓語言的長才，共計有11位生力軍。台虎航上（4）月於求職網站上開放今年度的首次空服員職缺招募後，吸引了近5,000位求職者報名，預計錄取60人，錄取率僅約1%，本月中將進行初試。
台虎目前線上客艙組員人數為160位，藉由這群在客艙中穿梭服務的虎寶虎妞們，也傳達了台灣虎航自成立以來，給人耳目一新、活潑且陽光的正面企業形象。公司董事長張鴻鐘亦於昨日的開訓式中，期許各培訓組員能帶著「真誠、熱情、溫暖」的態度，將台灣虎航的企業文化傳遞給每位乘客。同時，鼓勵每位培訓組員都能完成八週的地面及空中訓練課程，一起穿上台灣虎航的制服，成為虎寶虎妞翱翔天際。
台虎今年度空服員招募小組，將進行初步的書面資料審核，通過資料審核者，將安排於本（5）月13日、14日進行初試，20日、21日進行複試。
該公司自2014年開航至今已在台招募多次空服員，不僅是為市場反應熱烈的航點增班做準備，也為日後陸續開拓新航線及引進新航機做預備。台虎表示，希望能在公司布局航空版圖的同時，歡迎更多具有安全意識且懷抱著飛行夢的年輕世代，加入虎寶虎妞的行列，一起打造台灣虎航的「真誠、熱情、溫暖」的企業文化。
(工商)
關鍵字：虎航
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