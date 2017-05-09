「星空夜語」第13年 明道普霖斯頓學童high夜宿

「星空夜語」於6、7日2天舉行，今年活動邁入第13年，250名校內學童夜宿圖書館。（照片由明道普霖斯頓雙語小學提供）

台中市明道普霖斯頓雙語小學兩天一夜的「星空夜語」於6、7日2天舉行，今年活動邁入第13年，250名校內學童夜宿圖書館，今年以「環保愛地球」融入活動主題，將時空拉到史前冰原風光中，學童透過「冰原歷險記」這部耳熟能詳的動畫電影，從各種逗趣的史前動物的視角，了解牠們生活環境。

「冰雪暴撞地球」開幕劇為活動首日揭開序幕，創辦人黃啟誠、校長陳榮富以及師長們粉墨登場、輪番上陣逗趣演出，450位學童並進行知識學習、美勞創作以及營火舞等闖關遊戲。

創辦人黃啟誠指出，讓參與的學童了解身為地球的一份子，意識到隨著世界人口增加，對大自然資源無止盡的開發擷取，使得地球產生極大的氣候變化，影響許多動物的生存棲息也影響了人類的生活。藉此讓孩子能夠對於所身處的環境有更多情感，肩負保護的責任。

2天1夜的夜宿圖書館活動，共有250名學童參加，6年級的羅友琳說，可以在圖書館和同學們一起過夜感覺很新鮮，有喜愛的書本陪著入睡，是最快樂的事情，尤其在活動中認識新朋友，收穫良多。

(中時)