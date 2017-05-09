54歲關之琳認有保養秘方 一周必做這事4次

關之琳分享一周會做運動4次。（圖／中時資料照片）

54歲電眼美人關之琳前年認了與富商陳泰銘離婚，恢復單身的她桃花仍相當旺，接連與富二代陳柏熹、Super Junior-M成員周覓傳姊弟戀，但都被否認，近日她出席時尚產業發展論壇，問及保養祕訣，她大方說自己個性樂觀，加上一周會固定運動4次，才讓她保持良好狀態。

關之琳昨以白襯衫、黑西裝外套，一身女強人打扮現身清大舉行的「時尚產業發展」論壇，問她保養之道，她說運動習慣和心情很重要，強調：「我的個性樂觀，去到美麗的地方心情就會很好，加上我喜歡做運動，一周起碼會做4次。」

關之琳近來將重心全力放在工作上，並創業擔任起品牌設計師，她分享說是為了完成小時候的夢想才會投入設計工作，她喜歡將生活周遭的元素融入作品中，給人舒服、輕鬆的感受。

(中時電子報)