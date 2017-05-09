日本50年來首次沙塵暴 日媒：都大陸吹來的！
日本近日吹起50年來首次的沙塵暴，日本媒體指出，黃沙從中國吹來日本，主要覆蓋地為日本西部，由於能見度低，運輸恐受干擾。
綜合外媒報導，日本7日至8日遇上1967年以來的首次沙塵暴，日本氣象廳指出，覆蓋範圍從日本西部至北部，也涵蓋關東部分地區，熊本是7日凌晨3至6點的能見度下降至8公里，從遠處就能清楚地觀測霧霾。
日本《共同社》指出，黃沙來自中國吹來的大風，北京4日被沙塵暴襲擊，多架航班因而取消。對於日本的指控，有陸媒以「日本遭遇空前沙塵暴 中國躺槍」為標題報導。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。