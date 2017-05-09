日本50年來首次沙塵暴 日媒：都大陸吹來的！

日本吹起沙塵暴，直指兇手是大陸。（取自Livedoor）

日本近日吹起50年來首次的沙塵暴，日本媒體指出，黃沙從中國吹來日本，主要覆蓋地為日本西部，由於能見度低，運輸恐受干擾。

綜合外媒報導，日本7日至8日遇上1967年以來的首次沙塵暴，日本氣象廳指出，覆蓋範圍從日本西部至北部，也涵蓋關東部分地區，熊本是7日凌晨3至6點的能見度下降至8公里，從遠處就能清楚地觀測霧霾。

日本《共同社》指出，黃沙來自中國吹來的大風，北京4日被沙塵暴襲擊，多架航班因而取消。對於日本的指控，有陸媒以「日本遭遇空前沙塵暴 中國躺槍」為標題報導。

(中時電子報)